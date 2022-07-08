Тысячи людей прошли маршем в Боснии в память о резне в Сребренице
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. Тысячи людей присоединились к маршу в пятницу в Боснии в память о резне в Сребренице в 1995 году, единственном признанном в Европе геноциде со времен Второй мировой войны. Об этом пишет УНН со ссылкой на АР.
Детали
100-километровый марш проходил по маршруту, по которому шли мужчины и мальчики из боснийской этнической группы, состоящей в основном из мусульман, когда они пытались бежать из Сребреницы после того, как ее захватили силы боснийских сербов в последние дни межнациональной войны.
В июле 1995 года не менее 8000 боснийских мужчин были разобщены сербскими войсками со своими женами, матерями и сестрами, преследуемые в лесах вокруг Сребреницы и убитые этими силами.
Солдаты боснийских сербов сбрасывали тела жертв в многочисленные братские могилы, разбросанные по восточному городу, пытаясь скрыть доказательства преступления.
Вновь опознанные жертвы перезахороняются ежегодно 11 июля — в годовщину того дня, когда в 1995 году началось убийство — на огромном все еще расширяющемся мемориальном кладбище за пределами Серебряницы.
В настоящее время на кладбище найдены и похоронены останки более 6600 человек. Останки еще 50 жертв, недавно найденные в братских могилах и идентифицированные с помощью анализа ДНК, будут похоронены там в понедельник.
Добавим
Резня была объявлена геноцидом международными и национальными судами, но сербские лидеры в Боснии и соседней Сербии продолжают преуменьшать или даже отрицать это, несмотря на неопровержимые доказательства произошедшего.