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Тысячи людей прошли маршем в Боснии в память о резне в Сребренице

Тысячи людей прошли маршем в Боснии в память о резне в Сребренице

Киев • УНН

 • 128552 просмотра

КИЕВ. 8 июля. УНН. Тысячи людей присоединились к маршу в пятницу в Боснии в память о резне в Сребренице в 1995 году, единственном признанном в Европе геноциде со времен Второй мировой войны. Об этом пишет УНН со ссылкой на АР.

Детали

100-километровый марш проходил по маршруту, по которому шли мужчины и мальчики из боснийской этнической группы, состоящей в основном из мусульман, когда они пытались бежать из Сребреницы после того, как ее захватили силы боснийских сербов в последние дни межнациональной войны.

В июле 1995 года не менее 8000 боснийских мужчин были разобщены сербскими войсками со своими женами, матерями и сестрами, преследуемые в лесах вокруг Сребреницы и убитые этими силами.

Солдаты боснийских сербов сбрасывали тела жертв в многочисленные братские могилы, разбросанные по восточному городу, пытаясь скрыть доказательства преступления.

Вновь опознанные жертвы перезахороняются ежегодно 11 июля — в годовщину того дня, когда в 1995 году началось убийство — на огромном все еще расширяющемся мемориальном кладбище за пределами Серебряницы.

В настоящее время на кладбище найдены и похоронены останки более 6600 человек. Останки еще 50 жертв, недавно найденные в братских могилах и идентифицированные с помощью анализа ДНК, будут похоронены там в понедельник.

Добавим

Резня была объявлена ​​геноцидом международными и национальными судами, но сербские лидеры в Боснии и соседней Сербии продолжают преуменьшать или даже отрицать это, несмотря на неопровержимые доказательства произошедшего.

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