Тисячі людей пройшли маршем у Боснії на згадку про різанину в Сребрениці

Деталі

100-кілометровий марш проходив маршрутом, яким йшли чоловіки і хлопчики з боснійської етнічної групи, що складається в основному з мусульман, коли вони намагалися втекти з Сребрениці після того, як її захопили сили боснійських сербів в останні дні міжнаціональної війни.

У липні 1995 року не менше 8000 боснійських чоловіків були розлучені сербськими військами зі своїми дружинами, матерями та сестрами, переслідувані в лісах навколо Сребрениці та вбиті цими силами.

Солдати боснійських сербів скидали тіла жертв у численні братські могили, розкидані східним містом, намагаючись приховати докази злочину.

Знову впізнані жертви перезахоронюються щороку 11 липня — у річницю того дня, коли в 1995 році почалося вбивство, — на величезному меморіальному цвинтарі, що все ще розширюється, за межами Срібниці.

Наразі на цвинтарі знайдено та поховано останки понад 6600 осіб. Останки ще 50 жертв, які нещодавно знайдені в братських могилах та ідентифіковані за допомогою аналізу ДНК, будуть поховані там у понеділок.

Додамо

Різанина була оголошена геноцидом міжнародними та національними судами, але сербські лідери в Боснії та сусідній Сербії продовжують применшувати або навіть заперечувати це, незважаючи на незаперечні докази того, що сталося.