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Тысячи эвакуированных сирийцев заблокированы в автобусах возле Алеппо

Тысячи эвакуированных сирийцев заблокированы в автобусах возле Алеппо

Киев  •  УНН

 • 12281 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Тысячи людей, которых сирийское правительство и повстанцы договорились эвакуировать, оказались заблокированными в автобусах неподалеку от города Алеппо. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Как отмечает издание, тысячи сирийцев — гражданских и повстанцев — которых 14 апреля начали эвакуировать из четырех городов, находящихся в осаде, заблокированы в автобусах на двух станциях вблизи Алеппо.

Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека сообщил, что люди с утра пятницы вынуждены находиться в автобусах без еды и нормальных условий для сна и гигиены.

Согласно сообщению, причиной задержки стал спор между правительственными силами и повстанцами о выполнении достигнутых ранее договоренностей о вывозе людей. Согласно этим договоренностям, эвакуации подлежат два города с преимущественно шиитским населением — Фуа и Кафрая — на северо-западе провинции Идлиб, подконтрольных правительству, но заблокированных повстанцами. В обмен на это правительство разрешило эвакуацию двух городов с суннитским населением — Забадани и Мада — неподалеку от границы с Ливаном, которые контролируют повстанцы и блокируют правительственные войска и их союзники.

По данным центра мониторинга соблюдения прав человека, эвакуацию заблокировала группировка “Тахрир аш-Шам”, которую связывают с “Аль-Каидой”. Представители группировки требуют, чтобы в Фуа и Кафраю вернулись около сотни верных сирийскому правительству бойцов, которые якобы находятся в автобусах с эвакуированными в обход договоренностей.

Как сообщал УНН, вчера в четырех сирийский городах, находящихся в осаде, началась эвакуация.

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