Тисячі евакуйованих сирійців заблоковані в автобусах біля Алеппо
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Тисячі людей, яких сирійський уряд і повстанці домовилися евакуювати, виявилися заблокованими в автобусах поблизу міста Алеппо. Про це повідомляє УНН із посиланням на Deutsche Welle.
Як зазначає видання, тисячі сирійців – цивільних і повстанців – яких 14 квітня почали евакуювати з чотирьох міст, що перебувають в облозі, заблоковані в автобусах на двох станціях поблизу Алеппо.
Сирійський центр моніторингу дотримання прав людини повідомив, що люди від ранку п'ятниці змушені перебувати в автобусах без їжі та нормальних умов для сну й гігієни.
Згідно з повідомленням, причиною затримки стала суперечка між урядовими силами та повстанцями щодо виконання ухвалених раніше домовленостей про вивезення людей. Згідно з цими домовленостями, евакуації підлягають два міста з переважно шиїтським населенням – Фуа та Кафрая – на північному заході провінції Ідліб, які підконтрольні уряду, але заблоковані повстанцями. В обмін на це уряд дозволив евакуацію двох міст із сунітським населенням – Забадані та Мадаї – неподалік від кордону з Ліваном, які контролюють повстанці та блокують урядові війська і їхні союзники.
За даними центру моніторингу дотримання прав людини, евакуацію заблокувало угруповання "Тахрір аш-Шам", яке пов'язують із "Аль-Каїдою". Представники угруповання вимагають, щоби до Фуа та Кафраї повернулися близько сотні вірних сирійському уряду бійців, які нібито перебувають в автобусах із евакуйованими в обхід домовленостей.
Як повідомляв УНН, вчора в чотирьох сирійський містах, які перебувають в облозі, розпочалась евакуація.