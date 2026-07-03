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Тищенко после суда пытался подраться с экс-бойцом "Азова", который кидал в него помидорами

Киев • УНН

 • 1150 просмотра

Народный депутат Николай Тищенко после избрания меры пресечения пытался подраться с Виктором Лахно, который кинул в него помидорами. Лахно — бывший военный "Азова" и участник авиапрорыва в Мариуполь.

Тищенко после суда пытался подраться с экс-бойцом "Азова", который кидал в него помидорами

Народный депутат Николай Тищенко, которому сегодня избрали меру пресечения по делу о крышевании колл-центра и отмывании денег, после судебного заседания пытался подраться с бывшим бойцом «Азова» Виктором Лахно, который кидал в нардепа помидорами. Соответствующее видео Лахно, с позывным «Лелека», выложил на своей странице Instagram, передает УНН

Детали 

На видео, которое опубликовал Лахно, видно, как Тищенко кричит: «Давай, давай», после чего начинает идти на мужчину. Далее Тищенко заходит за дом и начинает бежать за Лахно, который убегает от него со словами: «Лош*ра, л*х еб***й». 

На этом видео прерывается. Отметим, что Лахно также не показал начало конфликта, поэтому доподлинно неизвестно, с чего все началось. 

Однако местные Telegram-каналы публикуют начало конфликта, где мужчина кидает помидоры в Тищенко. 

Что известно о Викторе Лахно 

Виктор Лахно с позывным «Лелека» — участник боевых действий, бывший военный бригады «Азов», участник авиапрорыва в Мариуполь, находившийся в российском плену. 

В мае он закидал яйцами бывшего руководителя Офиса Президента Андрея Ермака после судебного заседания, где ему избирали меру пресечения по делу, касающемуся строительства жилых резиденций в Козине под Киевом. 

Напомним 

Высший антикоррупционный суд избрал народному депутату Николаю Тищенко меру пресечения в виде залога. Его размер составляет 10 миллионов гривен.  

Павел Башинский

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