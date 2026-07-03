Тищенко после суда пытался подраться с экс-бойцом "Азова", который кидал в него помидорами
Киев • УНН
Народный депутат Николай Тищенко после избрания меры пресечения пытался подраться с Виктором Лахно, который кинул в него помидорами. Лахно — бывший военный "Азова" и участник авиапрорыва в Мариуполь.
Народный депутат Николай Тищенко, которому сегодня избрали меру пресечения по делу о крышевании колл-центра и отмывании денег, после судебного заседания пытался подраться с бывшим бойцом «Азова» Виктором Лахно, который кидал в нардепа помидорами. Соответствующее видео Лахно, с позывным «Лелека», выложил на своей странице Instagram, передает УНН.
Детали
На видео, которое опубликовал Лахно, видно, как Тищенко кричит: «Давай, давай», после чего начинает идти на мужчину. Далее Тищенко заходит за дом и начинает бежать за Лахно, который убегает от него со словами: «Лош*ра, л*х еб***й».
На этом видео прерывается. Отметим, что Лахно также не показал начало конфликта, поэтому доподлинно неизвестно, с чего все началось.
Однако местные Telegram-каналы публикуют начало конфликта, где мужчина кидает помидоры в Тищенко.
Что известно о Викторе Лахно
Виктор Лахно с позывным «Лелека» — участник боевых действий, бывший военный бригады «Азов», участник авиапрорыва в Мариуполь, находившийся в российском плену.
В мае он закидал яйцами бывшего руководителя Офиса Президента Андрея Ермака после судебного заседания, где ему избирали меру пресечения по делу, касающемуся строительства жилых резиденций в Козине под Киевом.
Напомним
Высший антикоррупционный суд избрал народному депутату Николаю Тищенко меру пресечения в виде залога. Его размер составляет 10 миллионов гривен.