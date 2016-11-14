Тело погибшего мужчины нашли в Центральном районе Мариуполя
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 14 ноября. УНН. Тело жителя Мариуполя 1978 г.р. было обнаружено около заброшенного здания в Центральном районе города. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции. Предварительная квалификация - самоубийство. Об этом корреспонденту УНН сообщили в Центральном отделе полиции Донецкой области.
Сообщение о том, что на вул.Куинджы находится труп мужчины, поступило в полицию Мариуполя сегодня около 14.30 от прохожей.
Во время проведения первоочередных следственных действий было установлено особу умершего. Им оказался местный житель 1978 г.р. Кроме того, на теле правоохранители обнаружили телесные повреждения, характерные для падения с высоты.
По данному факту начата проверка.