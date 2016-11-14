Тело погибшего мужчины нашли в Центральном районе Мариуполя

Сообщение о том, что на вул.Куинджы находится труп мужчины, поступило в полицию Мариуполя сегодня около 14.30 от прохожей.

Во время проведения первоочередных следственных действий было установлено особу умершего. Им оказался местный житель 1978 г.р. Кроме того, на теле правоохранители обнаружили телесные повреждения, характерные для падения с высоты.

По данному факту начата проверка.