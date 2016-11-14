Тіло загиблого чоловіка знайшли у Центральному районі Маріуполя
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 14 листопада. УНН. Тіло мешканця Маріуполя 1978 р. н. було виявлено біля покинутої будівлі в Центральному районі міста. На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції. Попередня кваліфікація – самогубство. Про це кореспонденту УНН повідомили у Центральному відділі поліції Донецької області.
Повідомлення про те, що на вул.Куінджи знаходиться труп чоловіка, надійшло до поліції Маріуполя сьогодні близько 14.30 від перехожої.
Під час проведення першочергових слідчих дій було встановлено особу померлого. Ним виявився місцевий мешканець 1978 р. н.. Крім того, на тілі правоохоронці виявили тілесні ушкодження, характерні для падіння з висоти.
За вказаним фактом розпочато перевірку.