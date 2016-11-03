Тела женщины и 2-летнего ребенка обнаружили в доме в Запорожской области
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Тела 32-летней женщины и 2-летнего мальчика со следами насильственной смерти обнаружили в жилом доме в селе Константиновка Запорожской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Запорожской области.
В Мелитопольский отдел полиции ГУНП обратилась 60-летняя жительница Мелитополя. Пенсионерка сообщила, что с 27-го октября ее 32-летняя дочь, которая проживает в селе Константиновка вместе с двухлетним сыном, не выходит на связь и отсутствует по месту жительства.
В ходе проверки полученной информации правоохранители обнаружили в доме, под диваном, тела матери и ребенка со следами насильственной смерти.
Событие внесено в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по признакам ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкцией статьи предусмотрено наказание до пожизненного лишения свободы включительно.