Тіла жінки та 2-річної дитини виявили в будинку на Запоріжжі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Тіла 32-річної жінки та 2-річного хлопчика з слідами насильницької смерті виявили в житловому будинку в селі Костянтинівка на Запоріжжі. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Запорізької області.
До Мелітопольського відділу поліції ГУНП звернулася 60-річна жителька Мелітополя. Пенсіонерка повідомила, що з 27-го жовтня її 32-річна донька, яка проживає у селі Костянтинівка разом із дворічним сином, не виходить на зв’язок та відсутня за місцем мешкання.
У ході перевірки отриманої інформації правоохоронці виявили у помешканні, під диваном, тіла матері та дитини з слідами насильницької смерті.
Подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкцією статті передбачено покарання до довічного позбавлення волі включно.