TikTok урегулировал иск о зависимости среди несовершеннолетних, чтобы избежать суда
Киев • УНН
TikTok достиг конфиденциального мирового соглашения по иску о зависимости среди несовершеннолетних, избежав суда присяжных в июле. Сумма урегулирования не разглашается, а Meta и Snap остаются ответчиками.
TikTok достиг конфиденциального мирового соглашения по делу, в котором платформу обвиняли в формировании зависимости среди несовершеннолетних пользователей. Это позволило компании избежать судебного разбирательства с участием присяжных, которое должно было начаться в июле в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, пишет УНН.
Детали
По данным агентства, сумма урегулирования не разглашается. В то же время ответчиками по делу остаются Meta Platforms и Snap, тогда как YouTube, принадлежащий Google, также заключил мировое соглашение с истцом в начале июня.
Bloomberg отмечает, что TikTok и другие крупные социальные платформы являются ответчиками по более чем 3 тыс. индивидуальных исков от пользователей или их семей. Истцы утверждают, что алгоритмы сервисов вызывают зависимость и наносят вред психическому здоровью несовершеннолетних.
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Первый такой судебный процесс завершился в апреле. Тогда присяжные признали Meta и Google ответственными за проблемы с психическим здоровьем 20-летней женщины и присудили ей в общей сложности 6 млн долларов компенсации.
Как сообщает Bloomberg, TikTok также был ответчиком в этом деле, однако достиг мирового соглашения еще до начала судебного разбирательства. Компания пока не прокомментировала новое урегулирование.
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