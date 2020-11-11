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Тихановская отказалась участвовать в инициативах "политических самозванцев"

Тихановская отказалась участвовать в инициативах "политических самозванцев"

Киев  •  УНН

 • 14842 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что она и ее сторонники не будут участвовать в "имитации диалога, предложенного режимом" правящей власти. Об этом она написала в своем Telegram-канале, передает УНН.

"Режим в очередной раз предлагает белорусам имитацию диалога. Но договариваться о законах и свободах, пока в соседнем доме пытают невинных людей, невозможно. Мы не будем участвовать в инициативах политических самозванцев и рекомендуем другим демократическим силам не делать этого", - заявила Тихановская.

При этом она подчеркнула, что хочет настоящего диалога.

"Именно для его старта я инициировала создание переговорного органа - Координационного совета. Произойти это может при выполнении неизменных требований: остановке насилия, освобождении политзаключенных и заявлении об уходе Лукашенко. Честно выполните эти условия - и представители народа сядут за стол переговоров. Мирные белорусы прошли очень сложный и болезненный путь, чтобы отказаться от своих требований и целей. Поэтому темой настоящего диалога будут не манипулятивные реформы Конституции, а новые свободные выборы", - подчеркнула она.

Отметим, бывший белорусский политзаключенный Юрий Воскресенский в эфире ОНТ сообщил, что зарегистрировал организацию "Круглый стол демократических сил" в качестве "оператора национального диалога от оппозиции", и якобы какие-то представители Координационного совета уже пошли на диалог с ним и передали предложения по изменению Конституции.

В Координационном совете его заявления опровергли.

Как сообщал УНН, на прошлой неделе Евросоюз ввел санкции против президента Беларуси Александра Лукашенко и 14 высокопоставленных чиновников страны, включая главу КГБ Ивана Тертеля и главу Конституционного суда Петра Миклашевича.

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