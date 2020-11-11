Тіхановська відмовилася брати участь в ініціативах "політичних самозванців"

"Режим в черговий раз пропонує білорусам імітацію діалогу. Але домовлятися про закони і свободи, поки в сусідньому будинку катують невинних людей, неможливо. Ми не будемо брати участь в ініціативах політичних самозванців і рекомендуємо іншим демократичним силам не робити цього", - заявила Тіхановська.

При цьому вона підкреслила, що хоче справжнього діалогу.

"Саме для його старту я ініціювала створення переговорного органу - Координаційної ради. Статися це може при виконанні незмінних вимог: зупинки насильства, звільнення політв'язнів і заяві про відхід Лукашенка. Чесно виконайте ці умови - і представники народу сядуть за стіл переговорів. Мирні білоруси пройшли дуже складний і болісний шлях, щоб відмовитися від своїх вимог і цілей. Тому темою справжнього діалогу будуть не маніпулятивні реформи Конституції, а нові вільні вибори", - підкреслила вона.

Відзначимо, колишній білоруський політв'язень Юрій Воскресенський сьогодні в ефірі ОНТ повідомив, що зареєстрував організацію "Круглий стіл демократичних сил" в якості "оператора національного діалогу від опозиції", і нібито якісь представники Координаційної ради вже пішли на діалог з ним і передали пропозиції щодо зміни Конституції.

В Координаційній раді його заяви спростували.

Як повідомляв УНН, на минулому тижні Євросоюз ввів санкції проти президента Білорусі Олександра Лукашенка і 14 високопоставлених чиновників країни, включаючи голову КДБ Івана Тертеля і голову Конституційного суду Петра Міклашевіча.