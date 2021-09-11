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The Times: премьер Британии Джонсон планирует побить рекорд Тэтчер и оставаться на должности еще 10 лет

The Times: премьер Британии Джонсон планирует побить рекорд Тэтчер и оставаться на должности еще 10 лет

Киев  •  УНН

 • 17129 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон намерен оставаться на своем посту еще более 10 лет и побить рекорд Маргарет Тэтчер, возглавлявшей правительство страны с 1979 по 1990 год. Об этом со ссылкой на источник в британском кабмине сообщила газета The Times, пишет УНН.

Детали

“Борис захочет продолжать работу еще долго”, — заявил изданию один из членов кабинета Джонсона, добавив, что нынешний глава правительства “хочет оставаться на посту дольше Тэтчер”.

Для этого Джонсону, вступившему в должность в июле 2019 года, придется еще минимум дважды привести Консервативную партию к победе на парламентских выборах, ближайшие должны состояться в 2024 году. Тэтчер, возглавлявшая партию тори с 1975 года, провела на премьерском посту 11 лет и 208 дней — дольше любого другого главы британского правительства с конца XIX века.

Как заявляют собеседники издания, Джонсон намерен остаться в памяти будущих поколений как премьер, осуществивший значимые социальные реформы и выровнявший уровень жизни в Англии, на севере которой этот показатель сейчас существенно ниже, чем на юге. В недавнем выступлении Джонсон пообещал, что на следующих выборах избиратели захотят поддержать “грандиозный проект” консерваторов, воплощение которого в жизнь “займет десять лет”. По словам Джонсона, его правительство исправит экономические ошибки “катастрофического масштаба”, которые за последние 40 лет допустили его предшественники, и воспользуется преимуществами, которые дает стране выход из ЕС, чтобы свести к минимуму социальное расслоение и обеспечить экономическое развитие севера Англии.

В борьбе за поддержку традиционного электората находящейся в оппозиции Лейбористской партии, частично перешедшего на сторону консерваторов на прошлых выборах, тори на этой неделе приняли закон о повышении налога на социальное страхование. Вырученные средства пойдут на реформирование Национальной службы здравоохранения, а также системы социального обеспечения и ухода за больными и престарелыми.

Дополнение

Вместе с тем, согласно последнему опросу, проведенному на этой неделе социологическим институтом YouGov, на фоне повышения налогов поддержка правительства консерваторов упала до наиболее низкого уровня с 2019 года. Если бы всеобщие выборы состоялись сейчас, консерваторы получили бы 33% голосов избирателей, а лейбористы — 35%. Часть избирателей тори оттянула на себя правопопулистская партия Reform UK. Бывшая Партия Brexit, основанная Найджелом Фаражем в 2018 году, не имеет депутатов в британском парламенте и выступает против коронавирусных ограничений.

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