The Times: прем'єр Британії Джонсон планує побити рекорд Тетчер та залишатися на посаді ще 10 років

Деталі

“Борис захоче продовжувати роботу ще довго”, — заявив виданню один з членів кабінету Джонсона, додавши, що нинішній глава уряду “хоче залишатися на посаді довше за Тетчер”.

Для цього Джонсону, який вступив на посаду в липні 2019 року, доведеться ще мінімум двічі привести Консервативну партію до перемоги на парламентських виборах, найближчі мають відбутися у 2024 році. Тетчер, яка очолювала партію торі з 1975 року, провела на прем’єрській посаді 11 років і 208 днів — довше будь-якого іншого глави британського уряду з кінця XIX століття.

Як заявляють співрозмовники видання, Джонсон має намір залишитися в пам’яті майбутніх поколінь як прем’єр, який здійснив значущі соціальні реформи і вирівняти рівень життя в Англії, на півночі якої цей показник зараз істотно нижче, ніж на півдні. У недавньому виступі Джонсон пообіцяв, що на наступних виборах виборці захочуть підтримати “грандіозний проект” консерваторів, втілення якого в життя “займе десять років”. За словами Джонсона, його уряд виправить економічні помилки “катастрофічного масштабу”, які за останні 40 років допустили його попередники, і скористається перевагами, які дає країні вихід з ЄС, щоб звести до мінімуму соціальне розшарування і забезпечити економічний розвиток півночі Англії.

У боротьбі за підтримку традиційного електорату Лейбористської партії, яка знаходиться в опозиції, що частково перейшов на бік консерваторів на минулих виборах, торі на цьому тижні прийняли закон про підвищення податку на соціальне страхування. Виручені кошти підуть на реформування Національної служби охорони здоров’я, а також системи соціального забезпечення та догляду за хворими та людьми похилого віку.

Доповнення

Разом з тим, згідно з останнім опитуванням, проведеним на цьому тижні соціологічним інститутом YouGov, на фоні підвищення податків підтримка уряду консерваторів впала до найнижчого рівня з 2019 року. Якби загальні вибори відбулися зараз, консерватори отримали б 33% голосів виборців, а лейбористи — 35%. Частина виборців торі відтягнула на себе правопопулістська партія Reform UK. Колишня Партія Brexit, заснована Найджелом Фараджем у 2018 році, не має депутатів у британському парламенті і виступає проти коронавірусних обмежень.