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Tesla впервые предложила автострахования в США

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 августа. УНН. Американская компания Tesla впервые вышла на рынок автомобильного страхования в США и начала со штата Калифорния. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду в блоге Tesla, передает УНН.

“Страховка Tesla предусматривает широкий охват (услуг) и урегулирования претензий для наших клиентов в Калифорнии и будет распространена на другие штаты в будущем”, — уточнила компания.

Она разместила ссылку на сайт, который позволяет приобрести страховой полис “за одну минуту”. Tesla обещала установить ежемесячный страховой взнос без косвенных поборов.

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Компания Tesla была основана в 2003 году Илоном Маском. Сначала она называлась Tesla Motors, но впоследствии была переименована в Tesla. Ее штаб-квартира находится в Пало-Альто (штат Калифорния). Сначала фирма специализировалась на производстве электромобилей, однако позже стала заниматься созданием солнечных батарей и других енергонакопительних систем.

Как сообщал УНН, Tesla сообщила о квартальных убытках более 400 млн долларов.

Tesla Insurance launches today in California to offer better rates for Tesla owners. https://t.co/rDjbEvBxzY

— Tesla (@Tesla) August 28, 2019

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