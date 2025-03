Tesla впервые предложила автострахования в США

“Страховка Tesla предусматривает широкий охват (услуг) и урегулирования претензий для наших клиентов в Калифорнии и будет распространена на другие штаты в будущем”, — уточнила компания.

Она разместила ссылку на сайт, который позволяет приобрести страховой полис “за одну минуту”. Tesla обещала установить ежемесячный страховой взнос без косвенных поборов.

Компания Tesla была основана в 2003 году Илоном Маском. Сначала она называлась Tesla Motors, но впоследствии была переименована в Tesla. Ее штаб-квартира находится в Пало-Альто (штат Калифорния). Сначала фирма специализировалась на производстве электромобилей, однако позже стала заниматься созданием солнечных батарей и других енергонакопительних систем.

Как сообщал УНН, Tesla сообщила о квартальных убытках более 400 млн долларов.

