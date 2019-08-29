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Tesla вперше запропонувала автострахування в США

Tesla вперше запропонувала автострахування в США

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Американська компанія Tesla вперше вийшла на ринок автомобільного страхування в США і почала зі штату Каліфорнія. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому в середу в блозі Tesla, передає УНН.

“Страховка Tesla передбачає широке охоплення (послуг) і врегулювання претензій для наших клієнтів в Каліфорнії і буде поширена на інші штати в майбутньому”, — уточнила компанія.

Вона розмістила посилання на сайт, який дозволяє придбати страховий поліс “за одну хвилину”. Tesla обіцяла встановити щомісячний страховий внесок без непрямих поборів.

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Компанія Tesla була заснована в 2003 році Ілона Маском. Спочатку вона називалася Tesla Motors, але згодом була перейменована в Tesla. Її штаб-квартира знаходиться в Пало-Альто (штат Каліфорнія). Спочатку фірма спеціалізувалася на виробництві електромобілів, проте пізніше стала займатися створенням сонячних батарей та інших енергонакопітельних систем.

Як повідомляв УНН, Tesla повідомила про квартальні збитки понад 400 млн доларів.

Tesla Insurance launches today in California to offer better rates for Tesla owners.https://t.co/rDjbEvBxzY

— Tesla (@Tesla) August 28, 2019

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