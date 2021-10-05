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Tesla выплатит бывшему сотруднику более 130 млн долларов за расизм на работе

Киев  •  УНН

 • 26345 просмотра

КИЕВ. 5 октября. УНН. Автомобильная компания Tesla проиграла в суде дело против своего экс-сотрудника и теперь должна выплатить ему 137 млн долларов компенсации за то, что на работе от своих коллег он терпел расистские издевательства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNBC.

Детали

Оуэн Диас работал в американской автомобильной компании с 2015 по 2016 год. По его словам, коллеги использовали эпитеты, чтобы оскорбить его и других темнокожих работников. Они также говорили ему возвращаться в Африку и рисовали расистские граффити в туалетах и на его рабочем столе.

По словам адвокатов Диаса, дело смогло выиграть в суде только потому, что их подзащитный не подписал один из документов Tesla об обязательном арбитраже, который компания использует, чтобы заставить сотрудников решать проблемы за закрытыми дверями, а не в открытом суде.

В Tesla после приговора суда отметили, что проблема расизма в компании преувеличенная.

“Кроме господина Диаса, еще три свидетеля (все сотрудники, не контрактники Tesla) сказали в суде, что они регулярно слышали оскорбления на расовой почве. Хотя все они согласились с тем, что использование расистских слов неуместно на рабочем месте, они также сказали, что в основном такие слова использовали по-дружески и обычно афроамериканские коллеги”, — говорится в сообщении.

Отмечают, что после увольнения Диаса в компании Tesla усилили борьбу с дискриминацией на рабочем месте.

Напомним

В Корпорации Google согласились выплатить 3,8 млн долларов для урегулирования дела о дискриминации по половому признаку.

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