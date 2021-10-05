Tesla выплатит бывшему сотруднику более 130 млн долларов за расизм на работе

КИЕВ. 5 октября. УНН. Автомобильная компания Tesla проиграла в суде дело против своего экс-сотрудника и теперь должна выплатить ему 137 млн долларов компенсации за то, что на работе от своих коллег он терпел расистские издевательства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNBC.

