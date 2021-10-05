Tesla виплатить колишньому співробітникові понад 130 млн доларів за расизм на роботі

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Оуен Діас працював в американській автомобільній компанії з 2015 до 2016 року. За його словами, колеги використовували епітети, щоб образити його та інших темношкірих робітників. Вони також говорили йому повертатися в Африку та малювали расистські графіті в туалетах і на його робочому столі.

За словами адвокатів Діаса, справа змогла виграти у суді лише через те, що їхній підзахисний не підписав один із документів Tesla про обов’язковий арбітраж, який компанія використовує, щоб змусити співробітників розв’язувати проблеми за зачиненими дверима, а не у відкритому суді.

У Tesla після вироку суду зазначили, що проблема расизму в компанії перебільшена.

“Окрім пана Діаса, ще три свідки (всі співробітники, не контрактники Tesla) сказали в суді, що вони регулярно чули образи на расовому підґрунті. Хоча всі вони погодилися з тим, що використання расистських слів недоречне на робочому місці, вони також погодилися з тим, що здебільшого такі слова використовували по-товариськи й зазвичай афроамериканські колеги”, — ідеться у повідомленні.

Зазначають, що після звільнення Діаса у компанії Tesla посили боротьбу з дискримінацією на робочому місці.

Нагадаємо

У Корпорації Google погодилися виплатити 3,8 млн доларів для врегулювання справи про дискримінацію за статевою ознакою.