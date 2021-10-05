Tesla виплатить колишньому співробітникові понад 130 млн доларів за расизм на роботі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Автомобільна компанія Tesla програла у суді справу проти свого експрацівника й тепер має виплатити йому 137 млн доларів компенсації за те, що на роботі від своїх колег він терпів расистські знущання. Про це повідомляє УНН із посиланням на CNBC.
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Оуен Діас працював в американській автомобільній компанії з 2015 до 2016 року. За його словами, колеги використовували епітети, щоб образити його та інших темношкірих робітників. Вони також говорили йому повертатися в Африку та малювали расистські графіті в туалетах і на його робочому столі.
За словами адвокатів Діаса, справа змогла виграти у суді лише через те, що їхній підзахисний не підписав один із документів Tesla про обов’язковий арбітраж, який компанія використовує, щоб змусити співробітників розв’язувати проблеми за зачиненими дверима, а не у відкритому суді.
У Tesla після вироку суду зазначили, що проблема расизму в компанії перебільшена.
“Окрім пана Діаса, ще три свідки (всі співробітники, не контрактники Tesla) сказали в суді, що вони регулярно чули образи на расовому підґрунті. Хоча всі вони погодилися з тим, що використання расистських слів недоречне на робочому місці, вони також погодилися з тим, що здебільшого такі слова використовували по-товариськи й зазвичай афроамериканські колеги”, — ідеться у повідомленні.
Зазначають, що після звільнення Діаса у компанії Tesla посили боротьбу з дискримінацією на робочому місці.
Нагадаємо
У Корпорації Google погодилися виплатити 3,8 млн доларів для врегулювання справи про дискримінацію за статевою ознакою.