Tesla Cybertruck не сможет получить разрешение на продажу в Европе
Tesla Cybertruck не соответствует европейским стандартам безопасности из-за своей конструкции с острыми краями и не может быть разрешен для продажи в Европе. На данный момент Tesla не планирует менять конструкцию Cybertruck, чтобы она соответствовала этим стандартам.
Финляндия открывает два пограничных пункта пропуска на границе с рф
Финляндия вновь открывает два пункта пересечения границы с Россией для пассажирских перевозок и искателей убежища до 14 января, тогда как другие пункты пересечения остаются закрытыми.
Движение грузовиков через границу по железной дороге: в разведке рассказали подробности договоренности между Украиной и Польшей
Украина и Польша установили последовательный железнодорожный маршрут для грузовых перевозок через свою границу, и первые грузовики уже прибыли в Польшу, а также планируют продолжать использовать модернизированные платформы для постоянных перевозок в обоих направлениях.
В ЕС нет ни одной страны против членства Украины, Венгрия за более медленный процесс вступления - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в ЕС поддерживают членство Украины в ЕС, при этом Венгрия выступает за более медленный процесс и дальнейшее изучение последствий вступления. Кулеба уточнил, что Венгрия не имеет принципиальных возражений после переговоров с министром иностранных дел Петером Сийярто.
СБУ расследует возможную причастность россии к кибератаке на "Киевстар": открыто производство
СБУ открыла уголовное производство по факту кибератаки на "Киевстар", подозревая в причастности к ней россию. Атака привела к проблемам с мобильной связью и доступом к интернету.
Угрожает европейской безопасности: в Финляндии обеспокоены углублением сотрудничества рф с Ираном, Китаем и КНДР
Министр обороны Финляндии Антти Хяккинен предупреждает, что растущие альянсы России с Китаем, Северной Кореей и Ираном представляют долгосрочную угрозу безопасности Европы.
Работа будет парализована не менее месяца: в ГУР рассказали детали взлома федеральной налоговой службы рф
Украинская военная разведка осуществила кибератаку на налоговую систему россии, скомпрометировав центральные и региональные серверы, уничтожив конфигурационные файлы и парализовав связь внутри налогового ведомства. Это привело к серьезным операционным сбоям, которые могут длиться более месяца.
Армия рф обстрелом повредила учебное заведение в Херсоне
Российские войска атаковали Херсон, повредив учебное заведение, разрушив его фасад и внутренние помещения.
Хакерская атака на Киевстар: специалисты Госспецсвязи расследуют инцидент
Киевстар претерпел массовый сбой из-за хакерской атаки, инцидент сейчас расследует Государственная служба специальной связи Украины при поддержке команды CERT-UA.
Словакия готова поддержать открытие переговоров с Украиной о членстве в ЕС
Словакия готова поддержать переговоры о членстве Украины в ЕС, заявил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар накануне саммита ЕС.