Tesla Cybertruck не сможет получить разрешение на продажу в Европе

Cybertruck не соответствует стандартам безопасности Европы, поскольку на континенте регламент запрещает выступающие края автомобиля - кузов должен быть закруглен минимум на 3,2 миллиметра. Достичь такой формы в Cybertruck пока невозможно, отмечает вице-президент Tesla Ларс Морави. Об этом пишет французский еженедельник Le Point, передает УНН.

Детали

Одни из самых продаваемых электромобилей в мире, впрочем европейские стандарты безопасности являются настоящим вызовом для внедрения Cybertruck на Старом Континенте. Вызывает вопросы его форма, а также большая масса, возможная низкая склонность к деформации в случае удара.

Относительно формы - европейские нормы требуют закругления 3,2 миллиметра на выступающих частях. Чтобы пересечь Атлантику, Cybertruck должен был бы изменить свой внешний вид, но это ставит под сомнение саму концепцию автомобиля.

К сожалению, на листе нержавеющей стали толщиной 1,4 миллиметра такого закругления невозможно - заявил Ларс Морави (вице-президент Tesla, ответственный за разработку)

Захочет ли Tesla адаптировать кузов Cybertruck для Европы? Низкий объем продаж, связанный с ценой, размером и водительскими правами, говорит об обратном, пишут в специализированных автомобильных СМИ.

Еще один вопрос: кибертранспортер также сталкивается с другим препятствием в виде откровенно плохих стандартов краш-тестов. По сравнению с Ford F-150, он вызывает вопросы.

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Автомобиль настолько жесткий, что едва сгибается при столкновении со стеной на скорости 56 км/ч, но с силой бросает в нее пассажиров, которых он должен защищать. Точь-в-точь как в машине до 1970 года. Европейские стандарты уже давно требуют, чтобы автомобиль имел деформирующие зоны спереди и сзади. Они помогают поглощать кинетическую энергию в случае столкновения и в сочетании с ремнем безопасности и подушкой безопасности уменьшают воздействие на тела тех, кого перевозят.

Карьера Cybertruck очевидно пока не проходит через Европу, но остальной части планеты должно быть достаточно, чтобы обеспечить его успех, пишет lepoint.

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