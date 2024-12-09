Террористы атаковали Сумщину: 57 взрывов в восьми общинах
Киев • УНН
Оккупанты совершили 35 обстрелов приграничных территорий Сумской области в течение суток. Атаки проводились с использованием минометов, артиллерии, FPV-дронов и авиации, зафиксировано повреждение частного дома.
За день захватчики совершили ряд обстрелов на приграничных территориях Сумской области, которые привели к 57 взрывам в различных общинах. Всего было зафиксировано 35 случаев вражеского огня, направленных на населенные пункты и инфраструктуру. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.
Детали
Отдельно:
- середина-Будская община: зафиксированы два взрыва, вызванные ударами FPV-дронов, прилетевших с территории России.
- Краснопольская община: обстрелы осуществлялись минометами (6 взрывов) и FPV-дронами (2 взрыва).
- Хотинская община: с беспилотника были сброшены взрывные устройства, приведшие к трем взрывам.
- Эсманская община: зафиксировано 4 минометных взрыва, а также 19 взрывов от артиллерийских обстрелов.
- юношеская община: авиаудар был сброшен с территории управляемая авиационная бомба (КАБ), что привело к одному взрыву.
- Белопольская община: 11 взрывов, вызванных взрывными устройствами, сброшенными дронами, а также три взрыва виды минометных обстрелов.
- Шалыгинская община: один взрыв от сброса взрывного устройства с беспилотника.
- Великописаревская община: 5 взрывов от ударов FPV-дронов, повредивших частный жилой дом.