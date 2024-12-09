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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Террористы атаковали Сумщину: 57 взрывов в восьми общинах

Террористы атаковали Сумщину: 57 взрывов в восьми общинах

Киев  •  УНН

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Оккупанты совершили 35 обстрелов приграничных территорий Сумской области в течение суток. Атаки проводились с использованием минометов, артиллерии, FPV-дронов и авиации, зафиксировано повреждение частного дома.

За день захватчики совершили ряд обстрелов на приграничных территориях Сумской области, которые привели к 57 взрывам в различных общинах. Всего было зафиксировано 35 случаев вражеского огня, направленных на населенные пункты и инфраструктуру. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

Отдельно:

  • середина-Будская община: зафиксированы два взрыва, вызванные ударами FPV-дронов, прилетевших с территории России.
  • Краснопольская община: обстрелы осуществлялись минометами (6 взрывов) и FPV-дронами (2 взрыва).
  • Хотинская община: с беспилотника были сброшены взрывные устройства, приведшие к трем взрывам.
  • Эсманская община: зафиксировано 4 минометных взрыва, а также 19 взрывов от артиллерийских обстрелов.
  • юношеская община: авиаудар был сброшен с территории управляемая авиационная бомба (КАБ), что привело к одному взрыву.
  • Белопольская община: 11 взрывов, вызванных взрывными устройствами, сброшенными дронами, а также три взрыва виды минометных обстрелов.
  • Шалыгинская община: один взрыв от сброса взрывного устройства с беспилотника.
  • Великописаревская община: 5 взрывов от ударов FPV-дронов, повредивших частный жилой дом.
Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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