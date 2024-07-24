Оккупанты ударили по Малоданиловской громаде на Харьковщине, в результате чего загорелось гражданское здание. Один гражданский мужчина получил ранения, но госпитализация не понадобилась.
Террористы атаковали Харьковскую область, из-за чего один гражданский получил ранения. Об этом сообщает председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.
Детали
Враг ударил по Малоданиловской громаде на Харьковщине, в результате чего есть возгорание гражданского здания.
Около 05:00 ч оккупанты ударили по Малоданиловской громаде
По предварительным данным, один гражданский мужчина получил ранения, но госпитализация не понадобилась. Информация о других возможных пострадавших уточняется.
Окупанти завдали удару по промисловій зоні Харкова24 июля 2024, 02:58 • 20939 просмотров