Террористы атаковали Харьковскую область, из-за чего один гражданский получил ранения. Об этом сообщает председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

Враг ударил по Малоданиловской громаде на Харьковщине, в результате чего есть возгорание гражданского здания.

Около 05:00 ч оккупанты ударили по Малоданиловской громаде - проинформировал Олег Синегубов.

По предварительным данным, один гражданский мужчина получил ранения, но госпитализация не понадобилась. Информация о других возможных пострадавших уточняется.

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