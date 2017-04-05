Тернопольского прокурора суд Ровно отправил под круглосуточный домашний арест

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 75596 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 110728 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 168902 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 124127 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 121421 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115043 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105987 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107371 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103823 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 159528 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Тернопольского прокурора суд Ровно отправил под круглосуточный домашний арест

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 апреля. УНН. Прокурору Тернопольской областной прокуратуры Игорю Чайке, которого подозревают в убийстве мачехи-адвоката и ранении отца ветерана полиции, суд назначил круглосуточный домашний арест. Такое решение вынес судья Ровенского городского суда Евгений Сидорук. В то же время подозреваемый будет носить электронный браслет, передает корреспондент УНН.

Ходатайство об отсрочке от должности суд просмотрит отдельно. Постановление И.Чайке вручили, но суд не рассматривал ее из-за несоблюдения процедуры ознакомления.

И.Чайка заявил, что “защищался от агрессивных действий отца, потому что чувствовал угрозу для своей жизни”.

“Оружие было пострадавшего, он на меня наставил пистолет, имею травмы. Куртку с телефоном и пистолетом выбросил по дороге, когда шел с места преступления. Я был в шоке, но следствию сказал место, где оставил вещи”, — отметил И.Чайка.

Под домашним арестом подозреваемый будет находиться в райцентре Дубно.

По части 2 статьи 115 ему за убийство мачехи и ранения отца грозит пожизненное заключение.

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