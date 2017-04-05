Тернопольского прокурора суд Ровно отправил под круглосуточный домашний арест
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Прокурору Тернопольской областной прокуратуры Игорю Чайке, которого подозревают в убийстве мачехи-адвоката и ранении отца ветерана полиции, суд назначил круглосуточный домашний арест. Такое решение вынес судья Ровенского городского суда Евгений Сидорук. В то же время подозреваемый будет носить электронный браслет, передает корреспондент УНН.
Ходатайство об отсрочке от должности суд просмотрит отдельно. Постановление И.Чайке вручили, но суд не рассматривал ее из-за несоблюдения процедуры ознакомления.
И.Чайка заявил, что “защищался от агрессивных действий отца, потому что чувствовал угрозу для своей жизни”.
“Оружие было пострадавшего, он на меня наставил пистолет, имею травмы. Куртку с телефоном и пистолетом выбросил по дороге, когда шел с места преступления. Я был в шоке, но следствию сказал место, где оставил вещи”, — отметил И.Чайка.
Под домашним арестом подозреваемый будет находиться в райцентре Дубно.
По части 2 статьи 115 ему за убийство мачехи и ранения отца грозит пожизненное заключение.