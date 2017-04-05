Тернопільського прокурора суд Рівного відправив під цілодобовий домашній арешт

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. Прокурору Тернопільської обласної прокуратури Ігорю Чайці, якого підозрюють у вбивстві мачухи-адвоката та пораненні батька ветерана поліції, суд призначив цілодобовий домашній арешт. Таку ухвалу виніс суддя Рівненського міського суду Євген Сидорук. Водночас підозрюваний носитиме електронний браслет, передає кореспондент УНН.

Клопотання про відстрочення від посади суд має переглянути окремо. Постанову І.Чайці вручили, але суд не розглядав її через недотримання процедури ознайомлення.

І.Чайка заявив, що “захищався від агресивних дій батька, бо відчував загрозу для свого життя”:

“Зброя була потерпілого, він на мене наставив пістолет, маю травми. Куртку з телефоном і пістолетом викинув дорогою, коли ішов з місця злочину. Я був у шоковому стані, але слідству сказав місце, де залишив речі”, — зазначив І.Чайка.

Під домашнім арештом підозрюваний перебуватиме в райцентрі Дубно.

За частиною 2 статті 115 йому за вбивство мачухи та поранення батька загрожує довічне ув’язнення.

Українські Національні Новини

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