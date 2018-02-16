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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 68925 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 84786 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 87518 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 109157 просмотра

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10 марта, 09:12 • 104790 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 111752 просмотра

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Тереза ​​Мэй разочарована провалом переговоров партий Северной Ирландии

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КИЕВ. 16 февраля. УНН. Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй в телефонном режиме провела переговоры с лидером североирландской республиканской партии “Шинн Фейн” (Sinn Féin) Мэри Лу Макдональд и главой Демократической юнионистской партии (ДЮП) Арлин Фостер. Мэй дала понять, что разочарована безрезультатными итогам последнего раунда переговоров о формировании правительства национального единства Ольстера. Об этом сообщает УНН со ссылкой ТАСС.

“В обоих телефонных беседах премьер-министр выразила свое разочарование тем, что соглашение так и не было заключено, несмотря на прогресс, которого стороны-участники сумели достичь в последнее время”, — цитирует канцелярия представителя Терезы Мэй.

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По информации сотрудника Даунинг-стрит, “премьер-министр четко дала понять, что она все еще верит в то, что основа для заключения соглашения существует. Она признала лидирующую роль, продемонстрированную обеими партиями в течение последних недель и месяцев. Также она призвала обе стороны проанализировать последнюю стадию переговоров для того, чтобы найти лучший способ продвижения вперед”.

Мэй также сообщила обеим сторонам, что на британское правительство возложена ответственность за обеспечение защиты интересов Ольстера в условиях, когда исполнительная власть автономии не функционирует. Она добавила, что министр по делам Северной Ирландии Карен Брэдли продолжит тесно работать с политическими партиями региона в рамках трехсторонней модели. Последняя предусматривает предоставление посреднических услуг в политической урегулировании местной власти в Белфасте со стороны Лондона и Дублина.

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12 февраля 2018 стороны были полны оптимизма, что подтверждалось заявлениями премьер-министров Великобритании и Ирландии, которые подключились в тот же день к переговорам в Белфасте. Мэй заявила тогда, что североирландского правительство может быть сформировано “очень скоро”, ее ирландский коллега Лео Варадкар предположил, что принятие политического соглашения может состояться до конца этой недели. Однако в среду лидер юнионистов Арлин Фостер заявила, что переговоры по формированию правительства национального единства оказались безуспешными, так как за четыре недели диалога не удалось найти стабильной и устойчивой основы для восстановления автономного правительства.

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