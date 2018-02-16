Тереза Мей розчарована провалом переговорів партій Північної Ірландії
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей у телефонному режимі провела перемовини з лідером північноірландської республіканської партії “Шинн Фейн” (Sinn Féin) Мері Лу Макдональд і главою Демократичної юніоністської партії (ДЮП) Арлін Фостер. Мей дала зрозуміти, що розчарована безрезультатними підсумками останнього раунду переговорів про формування уряду національної єдності Ольстера. Про це повідомляє УНН з посиланням ТАРС.
“В обох телефонних бесідах прем’єр-міністр висловила своє розчарування тим, що угода так і не було укладена, незважаючи на прогрес, який сторони-учасники зуміли досягти останнім часом”, — цитує канцелярія представника Терези Мей.
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За інформацією співробітника Даунінг-стріт, “прем’єр-міністр чітко дала зрозуміти, що вона все ще вірить в те, що основа для укладення угоди існує. Вона визнала лідируючу роль, продемонстровану обома партіями протягом останніх тижнів і місяців. Вона закликала обидві сторони проаналізувати останню стадію переговорів для того, щоб знайти найкращий спосіб просування вперед”.
Мей також повідомила обом сторонам, що на британський уряд покладено відповідальність за забезпечення захисту інтересів Ольстера в умовах, коли виконавча влада автономії не функціонує. Вона додала, що міністр у справах Північної Ірландії Карен Бредлі продовжить тісно працювати з політичними партіями регіону в рамках тристоронньої моделі. Остання передбачає надання посередницьких послуг у політичному врегулюванні місцевій владі в Белфасті з боку Лондона і Дубліна.
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12 лютого 2018 року сторони були сповнені оптимізму, що підтверджувалося заявами прем’єр-міністрів Великої Британії та Ірландії, які підключилися в той же день до переговорів у Белфасті. Мей заявила тоді, що північноірландського уряд може бути сформовано “дуже скоро”, її ірландський колега Лео Варадкар припустив, що ухвалення політичної угоди може відбутися до кінця цього тижня. Однак у середу лідер юніоністів Арлін Фостер заявила, що переговори з формування уряду національної єдності виявилися безуспішними, так як за чотири тижні діалогу не вдалося знайти стабільною і стійкою основи для відновлення автономного уряду.