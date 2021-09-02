Терехов планирует потратить более 4 млн грн на новогоднюю елку

Торги на новогоднее праздничное оформление центра города на сумму 4,4 млн грн объявило КП "Городской информационный центр". Средства пойдут на монтаж и демонтаж новогодней елки на площади Свободы и Конституции, хвои, пиксельной сетки, праздничного навеса, установки скульптуры Деда Мороза, кристалла, установку ограждения и тому подобное.

Ограждение должны установить до 11 ноября, елку - до 15 декабря. По условиям торгов, оборудование должно работать до 19 января 2022 года.

От идеи мэрии города харьковчане не в восторге. Такие деньги, по их словам, могли бы пойти на повышение эффективности работы коммунальных предприятий.

"Кто решил, что надо тратить деньги на елку? А на обновление коммунальных служб, мусороперерабатывающий завод, ночлежки для бездомных? Кто им это позволил?" - пишет пользователь соцсети FB Наталья Марченко.

"И пару гирлянд по пару лямов прямо над трубами ХТС (харьковских тепловых сетей), прорвавшихся при (температуре) -20", - иронизирует житель города Вячеслав Козацкий.

Кроме того, жители города советуют мэрии направить деньги на ремонт ливневых стоков.

"Не понимаю, за что такие деньги!? Если елка, та же, украшения одни и те же!!! Так это за установку ее и потом, чтобы разобрать, такие средства!??? Так может ливневки (ливневые стоки) пусть сделают!!! Так хоть польза дольше будет!" - комментирует пользователь FB под никнеймом An Luckyluck.

"А ливневки (ливневые стоки) кто делать будет? А без отопитления до декабря будем сидеть?", - добавляет Татьяна Сорокина.

К слову

Харьковская городская власть потратила более 30 млн грн на строительство общественного туалета в зоопарке. Победителем тендера стала компания "Трест Жилстрой-1" Александра Харченко, члена исполкома Харьковского горсовета, который возглавляет Игорь Терехов.

О близких отношениях обоих указывает тот факт, что Терехов выбрал именно коллектив Харченко для поздравлений с Днем строителя.

Отметим, что реконструкция зоопарка в Харькове все больше превращается из имиджевого проекта власти в эпицентр коррупционных скандалов и разделяет горожан на сторонников и противников. Последние утверждают, что за эти деньги (уже более 1,5 млрд грн) можно было привести в порядок город, отремонтировать больницы и жилую инфраструктуру.