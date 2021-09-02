Терехов планирует потратить более 4 млн грн на новогоднюю елку
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Харьковский городской совет планирует потратить более 4 млн грн на установку елки и другие оформления к новогодним праздникам. Об этом сообщает Харьковский антикорупционный центр, передает УНН.
Торги на новогоднее праздничное оформление центра города на сумму 4,4 млн грн объявило КП "Городской информационный центр". Средства пойдут на монтаж и демонтаж новогодней елки на площади Свободы и Конституции, хвои, пиксельной сетки, праздничного навеса, установки скульптуры Деда Мороза, кристалла, установку ограждения и тому подобное.
Ограждение должны установить до 11 ноября, елку - до 15 декабря. По условиям торгов, оборудование должно работать до 19 января 2022 года.
От идеи мэрии города харьковчане не в восторге. Такие деньги, по их словам, могли бы пойти на повышение эффективности работы коммунальных предприятий.
"Кто решил, что надо тратить деньги на елку? А на обновление коммунальных служб, мусороперерабатывающий завод, ночлежки для бездомных? Кто им это позволил?" - пишет пользователь соцсети FB Наталья Марченко.
"И пару гирлянд по пару лямов прямо над трубами ХТС (харьковских тепловых сетей), прорвавшихся при (температуре) -20", - иронизирует житель города Вячеслав Козацкий.
Кроме того, жители города советуют мэрии направить деньги на ремонт ливневых стоков.
"Не понимаю, за что такие деньги!? Если елка, та же, украшения одни и те же!!! Так это за установку ее и потом, чтобы разобрать, такие средства!??? Так может ливневки (ливневые стоки) пусть сделают!!! Так хоть польза дольше будет!" - комментирует пользователь FB под никнеймом An Luckyluck.
"А ливневки (ливневые стоки) кто делать будет? А без отопитления до декабря будем сидеть?", - добавляет Татьяна Сорокина.
К слову
Харьковская городская власть потратила более 30 млн грн на строительство общественного туалета в зоопарке. Победителем тендера стала компания "Трест Жилстрой-1" Александра Харченко, члена исполкома Харьковского горсовета, который возглавляет Игорь Терехов.
О близких отношениях обоих указывает тот факт, что Терехов выбрал именно коллектив Харченко для поздравлений с Днем строителя.
Отметим, что реконструкция зоопарка в Харькове все больше превращается из имиджевого проекта власти в эпицентр коррупционных скандалов и разделяет горожан на сторонников и противников. Последние утверждают, что за эти деньги (уже более 1,5 млрд грн) можно было привести в порядок город, отремонтировать больницы и жилую инфраструктуру.