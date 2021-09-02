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Терехов планує витратити понад 4 млн грн на новорічну ялинку

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Харківська міська рада планує витратити понад 4 млн грн на встановлення ялинки та інші оформлення до новорічних свят. Про це повідомляє Харківський антикорупційний центр, передає УНН.

Торги на новорічне святкове оформлення центру міста на суму 4,4 млн грн оголосило КП “Міський інформаційний центр”. Кошти підуть на монтаж та демонтаж новорічної ялинки на площі Свободи та Конституції, хвої, піксельної сітки, святкового навісу, встановлення скульптури Діда Мороза, кристалу, встановлення огорожі тощо.

Огорожу мають встановити до 11 листопада, ялинку — до 15 грудня. За умовами торгів, обладнання має працювати до 19 січня 2022 року.

Від ідеї мерії міста харківчани не в захваті. Такі гроші, за їх словами, могли б піти на підвищення ефективності роботи комунальних підприємств.

“Хто вирішив, що треба витрачати гроші на ялинку? А на оновлення комунальних служб, сміттєпереробний завод, нічліжки для бездомних? Хто їм це дозволив?” — пише користувач соцмережі FB Наталія Марченко.

“І пару гірлянд по пару лямів прямо над трубами ХТМ (харківських теплових мереж), що прорвалися при (температурі) −20”, — іронізує житель міста В’ячеслав Козацький.

Окрім того, жителі міста радять мерії скерувати гроші на ремонт зливових стоків.

“Не розумію, за що такі кошти!? Якщо ялинка, та ж сама, прикраси одній й ті ж!!! То це за установку її і потім, щоб розібрати, такі кошти !??? То може лівньовки (зливові стоки) хай зроблять!!! То хоч користь на довше буде!” — коментує користувач FB під нікнеймом An Luckyluck.

“А лівньовки (зливові стоки) хто робити буде? А без опалення знову до грудня будемо сидіти? ”, - додає Тетяна Сорокіна.

До слова

Харківська міська влада витратила понад 30 млн грн на будівництво громадської вбиральні в зоопарку. Переможцем тендеру стала компанія "Трест Житлобуд-1" Олександра Харченка, члена виконкому Харківської міськради, яку очолює Ігор Терехов.

Про близькі стосунки обоїх вказує той факт, що Терехов обрав саме колектив Харченка для привітань з Днем будівельника.

Зазначимо, що реконструкція зоопарку у Харкові дедалі більше перетворюється з іміджевого проекту влади на епіцентр корупційних скандалів і розділяє городян на прихильників і противників. Останні стверджують, що за ці гроші (вже понад 1,5 млрд грн) можна було привести в порядок місто, відремонтувати лікарні і житлову інфраструктуру.

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