Теракте возле аэропорта Кабула: погибли полицейские

Министерство внутренних дел сообщило, что большинство пострадавших полицейские.



Как сообщал УНН, вскоре после посадки самолета с вице-президентом Афганистана Абдул Рашидом Достума на борту вблизи международного аэропорта Кабула прогремел мощный взрыв.



Взрыв произошел на пути следования колонны автомобилей, в одном из которых находился Достум, через полчаса после посадки самолета вице-президента.

Состояние здоровья Достума, который прилетел на родину из Анкары, оценивается как удовлетворительное.