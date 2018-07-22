Теракте возле аэропорта Кабула: погибли полицейские
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Вследствие сегодняшнего теракта возле аэропорта афганистанськой столицы Кабуле погибли 11 человек, 60 - ранены. Об этом сообщает УНН со ссылкой на TOLOnews.
Министерство внутренних дел сообщило, что большинство пострадавших полицейские.
Как сообщал УНН, вскоре после посадки самолета с вице-президентом Афганистана Абдул Рашидом Достума на борту вблизи международного аэропорта Кабула прогремел мощный взрыв.
Взрыв произошел на пути следования колонны автомобилей, в одном из которых находился Достум, через полчаса после посадки самолета вице-президента.
Состояние здоровья Достума, который прилетел на родину из Анкары, оценивается как удовлетворительное.