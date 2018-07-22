Теракті біля аеропорту Кабула: загинули поліцейські

Міністерство внутрішніх справ повідомило, що більшість потерпілиїх поліцейські.



Як повідомляв УНН, незабаром після посадки літака з віце-президентом Афганістану Абдул Рашидом Достума на борту поблизу міжнародного аеропорту Кабула пролунав потужний вибух.



Вибух стався на шляху проходження колони автомобілів, в одному з яких знаходився Достум, через півгодини після посадки літака віце-президента.

Стан здоров'я Достума, який прилетів на батьківщину з Анкари, оцінюється як задовільний.