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Теракті біля аеропорту Кабула: загинули поліцейські

Теракті біля аеропорту Кабула: загинули поліцейські

Київ • УНН

 • 9339 перегляди

КИЇВ. 22 липня. УНН. Внаслідок сьогодняшнього теракту біля аеропорту афганістанської столиці Кабуло загинуло 11 людей, 60 - поранено.  Про це повідомляє УНН з посиланням на TOLOnews.

Міністерство внутрішніх справ повідомило, що більшість потерпілиїх поліцейські.

Як повідомляв УНН, незабаром після посадки літака з віце-президентом Афганістану Абдул Рашидом Достума на борту поблизу міжнародного аеропорту Кабула пролунав потужний вибух.

Вибух стався на шляху проходження колони автомобілів, в одному з яких знаходився Достум, через півгодини після посадки літака віце-президента.

Стан здоров'я Достума, який прилетів на батьківщину з Анкари, оцінюється як задовільний.

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