Теракті біля аеропорту Кабула: загинули поліцейські
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Внаслідок сьогодняшнього теракту біля аеропорту афганістанської столиці Кабуло загинуло 11 людей, 60 - поранено. Про це повідомляє УНН з посиланням на TOLOnews.
Міністерство внутрішніх справ повідомило, що більшість потерпілиїх поліцейські.
Як повідомляв УНН, незабаром після посадки літака з віце-президентом Афганістану Абдул Рашидом Достума на борту поблизу міжнародного аеропорту Кабула пролунав потужний вибух.
Вибух стався на шляху проходження колони автомобілів, в одному з яких знаходився Достум, через півгодини після посадки літака віце-президента.
Стан здоров'я Достума, який прилетів на батьківщину з Анкари, оцінюється як задовільний.