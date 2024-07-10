Тепловой удар: в Минздраве рассказали о симптомах и первой помощи
Киев • УНН
Тепловой удар - опасное состояние, вызванное перегревом тела, и министерство здравоохранения советует распознать его симптомы, оказать первую помощь, охладив пострадавшего, и вызвать медиков для оказания помощи.
На днях украинцев ждет аномальная жара. Если человек долго находится под воздействием прямых солнечных лучей или в теплом помещении, у него может развиться опасное состояние - тепловой удар. В министерстве здравоохранения рассказали о симптомах теплового удара и что необходимо делать в таком случае, передает УНН.
Детали
Как указали в Минздраве, тепловой удар возникает вследствие перегрева тела и нарушения теплового баланса.
В ведомстве просят в случае подозрения на тепловой удар у себя или близких, звонить по телефону 103 - диспетчер поможет вам связаться с врачом и при необходимости пришлет бригаду экстренной медицинской помощи.
В Минздраве также рекомендуют:
- Перейти или перенести пострадавшего в затененное прохладное место;
- Охлаждать пострадавшего. Использовать прохладные влажные полотенца, ледяные пакеты (их необходимо прикладывать на шею, подмышечные впадины, пах), чтобы снизить температуру тела;
- Если пострадавший в сознании, давать ему пить воду, но небольшими порциями;
- В случае рвоты, положить человека на бок.
- Следить за состоянием пострадавшего: дыханием, пульсом и сознанием до прибытия медицинской помощи.
Как отметили в Минздраве, тепловой удар является опасным состоянием, которое может привести к серьезным последствиям, поэтому важно уметь распознавать его симптомы и знать, как оказать первую помощь.
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