Тепловой удар: в Минздраве рассказали о симптомах и первой помощи

На днях украинцев ждет аномальная жара. Если человек долго находится под воздействием прямых солнечных лучей или в теплом помещении, у него может развиться опасное состояние - тепловой удар. В министерстве здравоохранения рассказали о симптомах теплового удара и что необходимо делать в таком случае, передает УНН.

Детали

Как указали в Минздраве, тепловой удар возникает вследствие перегрева тела и нарушения теплового баланса.

В ведомстве просят в случае подозрения на тепловой удар у себя или близких, звонить по телефону 103 - диспетчер поможет вам связаться с врачом и при необходимости пришлет бригаду экстренной медицинской помощи.

В Минздраве также рекомендуют:

Перейти или перенести пострадавшего в затененное прохладное место;

Охлаждать пострадавшего. Использовать прохладные влажные полотенца, ледяные пакеты (их необходимо прикладывать на шею, подмышечные впадины, пах), чтобы снизить температуру тела;



Если пострадавший в сознании, давать ему пить воду, но небольшими порциями;



В случае рвоты, положить человека на бок.



Следить за состоянием пострадавшего: дыханием, пульсом и сознанием до прибытия медицинской помощи.



Как отметили в Минздраве, тепловой удар является опасным состоянием, которое может привести к серьезным последствиям, поэтому важно уметь распознавать его симптомы и знать, как оказать первую помощь.

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