Теперь в Facebook можно удалять сообщения
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. В Facebook Messenger появилась кнопка отмены отправки сообщения. Об этом сообщает Mashable, передает УНН.
"В Facebook Messenger наконец-то появилась кнопка отмены отправки сообщения, обещанная почти год назад. Эта функция появилась в последней версии приложения Messenger для iOS и Android", - сообщает Facebook.
Чтобы воспользоваться новой функцией, достаточно всего лишь нажать на сообщение в беседе и выбрать "удалить". Затем приложение спросит, хотите ли вы удалить сообщение для всех или только для вас (последнее сохраняет сообщение видимым для других участников, скрывая его от просмотра – ред.).
Facebook предупреждает об одной важной детали, что у отправителя есть только 10 минут для удаления сообщения.
"По истечении десяти минут вы навсегда застряли в смущенных опечатках", - добавили в издании.
Напомним, во вторник, 5 февраля, в Facebook произошел масштабный сбой.