Тепер у Facebook можна видаляти повідомлення

"У Facebook Messenger нарешті з'явилася кнопка скасування відправки повідомлення, обіцяна майже рік тому. Ця функція з'явилася в останній версії додатка Messenger для iOS і Android", - повідомляє Facebook.

Щоб скористатися новою функцією, достатньо всього лише натиснути на повідомлення в розмові і вибрати "видалити". Потім додаток запитає, чи хочете ви видалити повідомлення для всіх або тільки для вас (останнє зберігає повідомлення видимим для інших учасників, приховуючи його від перегляду - ред.).

Facebook попереджає про одну важливу деталь, що у відправника є тільки 10 хвилин для видалення повідомлення.

"Після закінчення десяти хвилин ви назавжди застрягли в збентежених надрукованих помилках", - додали у виданні.

Нагадаємо, у вівторок, 5 лютого, в Facebook стався масштабний збій.



