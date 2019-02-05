У Facebook стався масштабний збій
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. У Facebook стався масштабний збій. Про це повідомляє УНН з посиланням на Downdetector.
Станом на 15:25 за київським часом користувачі Facebook скаржились, що не можуть авторизуватися (48%), отримувати повідомлення (41%), а також під'єднатися до сервера (9%).
Найбільші проблеми спостерігаються у Великій Британії, Польщі, Румунії та Нідерландах.
Українські користувачі жаліються на проблеми у Києві та Львові.
Як повідомляв УНН, 29 січня у поштовому сервісі Gmail сьогодні у всьому світі фіксувалися проблеми в роботі.