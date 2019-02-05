У Facebook стався масштабний збій

Станом на 15:25 за київським часом користувачі Facebook скаржились, що не можуть авторизуватися (48%), отримувати повідомлення (41%), а також під'єднатися до сервера (9%).



Найбільші проблеми спостерігаються у Великій Британії, Польщі, Румунії та Нідерландах.



Українські користувачі жаліються на проблеми у Києві та Львові.



Як повідомляв УНН, 29 січня у поштовому сервісі Gmail сьогодні у всьому світі фіксувалися проблеми в роботі.





