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У Facebook стався масштабний збій

У Facebook стався масштабний збій

Київ • УНН

 • 11345 перегляди

КИЇВ. 5 лютого. УНН. У Facebook стався масштабний збій. Про це повідомляє УНН з посиланням на Downdetector. 

Станом на 15:25 за київським часом користувачі Facebook скаржились, що не можуть авторизуватися (48%), отримувати повідомлення (41%), а також під'єднатися до сервера (9%). 

Найбільші проблеми спостерігаються у Великій Британії, Польщі, Румунії та Нідерландах. 

Українські користувачі жаліються на проблеми у Києві та Львові. 

Як повідомляв УНН, 29 січня у поштовому сервісі Gmail сьогодні у всьому світі фіксувалися проблеми в роботі.


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