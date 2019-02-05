В Facebook произошел масштабный сбой
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. В Facebook произошел масштабный сбой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Downdetector.
По состоянию на 15:25 по киевскому времени пользователи Facebook жаловались, что не могут авторизоваться (48%), получать уведомления (41%), а также подключиться к серверу (9%).
Наибольшие проблемы наблюдаются в Великобритании, Польше, Румынии и Нидерландах.
Украинские пользователи жалуютсяна проблемы в Киеве и Львове.
Как сообщал УНН, 29 января в почтовом сервисе Gmail сегодня во всем мире фиксировались проблемы в работе.