В Facebook произошел масштабный сбой

По состоянию на 15:25 по киевскому времени пользователи Facebook жаловались, что не могут авторизоваться (48%), получать уведомления (41%), а также подключиться к серверу (9%).



Наибольшие проблемы наблюдаются в Великобритании, Польше, Румынии и Нидерландах.



Украинские пользователи жалуютсяна проблемы в Киеве и Львове.



Как сообщал УНН, 29 января в почтовом сервисе Gmail сегодня во всем мире фиксировались проблемы в работе.





