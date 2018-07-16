Теннисистка Ястремская с рекордом карьеры вошла в топ-100 рейтинга WTA

18-летняя одесситка Даяна Ястремская после успешных выступлений на двух крупных турнирах ITF — в Риме и Будапеште поднялась на 100-е место. Юная украинка стала первой из теннисисток 2000 (или моложе) года рождения, которая пробилась в первую сотню.

Первый номер Украины Элина Свитолина несмотря на неудачное выступление на Уимблдоне сохранила 5-е место. На 5-ть ступеней опустилась Леся Цуренко — 39, на две вниз пошла Екатерина Бондаренко. Еще больший регресс у Екатерины Козловой (-19) — 86.

Отметим, что Марта Костюк поднялась на 5-ть строк — 129.

Заметим, что лидерами мировой классификации остались — Симона Халеп и Каролин Возняцки. На 3-е место поднялась американка Слоан Стивенс, на 4-ю строчку поднялась победительница Уимблдона-2018 Кербер.