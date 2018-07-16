Тенісистка Ястремська з рекордом кар'єри увійшла в топ-100 рейтингу WTA

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КИЇВ. 16 липня. УНН. WTA оновила світову класифікацію тенісисток за підсумками проведеного Вімблдону та інших турнірів, повідомляє УНН з посиланням на сайт WTA.

18-річна одеситка Даяна Ястремська після успішних виступів на двох великих турнірах ITF — в Римі і Будапешті піднялася на 100-е місце. Юна українка стала першою з тенісисток 2000-го (або молодше) року народження, яка пробилася в першу сотню.

Перший номер України Еліна Світоліна попри невдалий виступ на Вімблдоні зберегла 5-те місце. На 5-ть сходинок опустилася Леся Цуренко — 39, на дві вниз пішла Катерина Бондаренко. Ще більший регрес у Катерини Козлової (-19) — 86.

Відзначимо, що Марта Костюк піднялася на 5-ть рядків — 129.

Зауважимо, що лідерами світової класифікації залишились — Сімона Халеп і Каролін Возняцкі. На 3-тє місце піднялася американка Слоан Стівенс, на 4-й рядок здійнялася переможниця Вімблдону-2018 Ангелік Кербер.

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