Теннисистка Ястремская впервые в карьере вошла в топ-50 рейтинга WTA
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. По итогам двух игровых недель в Открытом чемпионате Австралии по теннису обновился рейтинг WTA, сообщает УНН со ссылкой на сайт Ассоциации.
Рекорд собственной карьеры поставила 18-летняя одесситка Даяна Ястремская - 47-я 1119 очками. Лидерами среди украинок остались Элина Свитолина - 7 и Леся Цуренко - 24. Екатерина Козлова поднялась на одну ступень - 95.
20 позиций в обновленной мировой классификации потеряла Ангелина Калинина (127-ю), а Марта Костюк опустилась на 39 строк (155).
В топ-300 подобралась Дарья Лопатецкая. На этой неделе 15-летняя украинка показала прогресс в 60 строк (305).
Примечательно, что Ястремская стала только 10-й украинкой, которой покорилось попадание в топ-50 мира.
Заметим, что в лидеры выбилась победительница AUS Open японка Наоми Осака - 7030 очков, на вторую ступень поднялась чешка Квитова - 6290, тройку замыкает Симона Халеп.