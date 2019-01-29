Тенісистка Ястремська вперше в кар'єрі увійшла в топ-50 рейтингу WTA
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. За підсумками двох ігрових тижнів на Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу оновився рейтинг WTA, повідомляє УНН з посиланням на сайт Асоціації.
Рекорд власної кар'єри поставила 18-річна одеситка Даяна Ястремська – 47-ма 1119 очками. Лідерами серед українок залишились Еліна Світоліна – 7 та Леся Цуренко – 24. Катерина Козлова піднялася на один щабель – 95.
20 позицій в оновленій світової класифікації втратила Ангеліна Калініна (127-ма), а Марта Костюк опустилася на 39 рядків (155).
До топ-300 підібралася Дарина Лопатецька. На цьому тижні 15-річна українка показала прогрес в 60 рядків (305).
Примітно, що Ястремська стала тільки 10-ю українкою, якій підкорилося потрапляння до топ-50 світу.
Зауважимо, що в лідери вибилася тріумфаторка AUS Open японка Наомі Осака – 7030 очок, на другий щабель піднялася чешка Квітова – 6290, трійку замикає Сімона Халеп.