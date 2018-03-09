Теннисистка Уильямс одержала первую победу после родов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Экс-первая ракетка мира американка Серена Уильямс выиграла в первой встрече после рождения ребенка в рамках стартового круга турнира "Премьер" в Индиан-Уэллс, сообщает УНН со ссылкой на WTA.
В поединке первого круга американка за один час и 24 минуты одержала победу над 24-летней представительницей Казахстана Дияс (53-я в рейтинге WTA) - 7: 5, 6: 3.
"Это было невероятно. Прошло уже больше года, у меня родился ребенок. Матч прошел хорошо. Мне еще не хватает практики, но это не имеет значения - я просто иду своим путем и стараюсь делать все что могу", - сказала 36-летняя спортсменка.
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Во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе соперницей 36-летней теннисистки станет голландка Бертенс.
Отметим, что после победы на "Australian Open-2017" рекордсменка по количеству выигранных турниров "Большого шлема" в одиночном разряде Уильямс (23 титула), не выходила на корт 404 дня.
Кроме того добавим, что первый поединок в 2018 году провела и другая экс-первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко, обыгравшая британку Хизер Уотсон - 6:4, 6:2.