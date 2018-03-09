Тенісистка Вільямс здобула першу перемогу після пологів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Екс-перша ракетка світу американка Серена Вільямс виграла в першій зустрічі після народження дитини в рамках стартового кола турніру "Прем'єр" в Індіан-Уеллс, повідомляє УНН з посиланням на WTA.
У поєдинку першого кола американка за 1 годину та 24 хвилини взяла верх над 24-річною представницею Казахстану Заріною Діяс (53-я рейтингу WTA) - 7:5, 6:3.
"Це було неймовірно. Минуло вже більше року, у мене народилася дитина. Матч пройшов добре. Мені ще не вистачає практики, але це не має значення - я просто йду своїм шляхом і намагаюся робити все що можу", - сказала 36-річна спортсменка.
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У другому колі турніру в Індіан-Уеллсі суперницею 36-річної тенісистки стане нідерландка Кікі Бертенс.
Зазначимо, що після перемоги на "Australian Open-2017" рекордсменка за кількістю виграних турнірів "Великого шолому" в одиночному розряді Вільямс (23 титули), не виходила на корт 404 дні.
Окрім того додамо, що перший поєдинок в 2018 році провела й інша екс-перша ракетка світу білоруска Вікторія Азаренко, яка обіграла британку Хезер Уотсон – 6:4, 6:2.