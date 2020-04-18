Теннисистка Свитолина примет участие в благотворительном виртуальном турнире
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Первая ракетка Украины Элина Свитолина поборется за победу на благотворительном виртуальном турнире по теннису - Mutua Madrid Open, информирует УНН со ссылкой на страницу Instagram соревнований.
Звездные теннисисты и теннисистки примут участие в компьютерной игре, который пройдет с 27 по 30 апреля.
В числе участников борьбу за победу поведут Энди Маррей, Кербер, Карла Суарес Наварро, Рафаэль Надаль, Изнер, Бертенс, Гоффен, Бушар, Гаэль Монфис, Фоньини, Виктория Азаренко, Мэдисон Киз, Александр Зверев, Диего Шварцман, Йоханна Конта и другие.
Как сообщают организаторы турнира, все собранные средства пойдут на помощь представителям тенниса, которые нуждаются в финансовой поддержке.
Как писал УНН, проведение международных теннисных соревнований отменили в начале лета.