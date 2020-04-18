Теннисистка Свитолина примет участие в благотворительном виртуальном турнире

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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 7242 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 12452 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 20908 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 54139 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 95214 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 104336 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130149 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130048 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 174733 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 122107 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Актуальное
Теннисистка Свитолина примет участие в благотворительном виртуальном турнире

Теннисистка Свитолина примет участие в благотворительном виртуальном турнире

Киев  •  УНН

 • 10280 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Первая ракетка Украины Элина Свитолина поборется за победу на благотворительном виртуальном турнире по теннису - Mutua Madrid Open, информирует УНН со ссылкой на страницу Instagram соревнований.

Звездные теннисисты и теннисистки примут участие в компьютерной игре, который пройдет с 27 по 30 апреля.

В числе участников борьбу за победу поведут Энди Маррей, Кербер, Карла Суарес Наварро, Рафаэль Надаль, Изнер, Бертенс, Гоффен, Бушар, Гаэль Монфис, Фоньини, Виктория Азаренко, Мэдисон Киз, Александр Зверев, Диего Шварцман, Йоханна Конта и другие.

Как сообщают организаторы турнира, все собранные средства пойдут на помощь представителям тенниса, которые нуждаются в финансовой поддержке.

Как писал УНН, проведение международных теннисных соревнований отменили в начале лета.

Украинские Национальные Новости

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