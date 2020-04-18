Тенісистка Світоліна візьме участь у благодійному віртуальному турнірі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Перша ракетка України Еліна Світоліна побореться за перемогу на благодійному віртуальному турнірі з тенісу - Mutua Madrid Open, інформує УНН з посиланням на сторінку Instagram змагань.
Зіркові тенісисти та тенісистки візьмуть участь в комп'ютерній грі, який триватиме з 27 по 30 квітня.
Серед числа учасників боротьбу за перемогу поведуть: Енді Маррей, Ангелік Кербер, Карла Суарес Наварро, Рафаель Надаль, Джон Ізнер, Кікі Бертенс, Давід Гоффен, Ежені Бушар, Гаель Монфіс, Фабіо Фоньїні, Вікторія Азаренко, Медісон Кіз, Александр Звєрєв, Дієго Шварцман, Йоханна Конта та інші.
Як повідомляють організатори турніру, всі зібрані кошти підуть на допомогу представникам тенісу, які потребують фінансової підтримки.
Як писав УНН, проведення міжнародних тенісних змагань скасували до початку літа.