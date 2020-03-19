Міжнародні тенісні змагання скасували до початку літа
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Асоціації чоловічого (ATP) і жіночого (WTA) тенісу прийняли рішення скасувати всі змагання через пандемію коронавірусу, передає УНН з посиланням на ФТУ.
ITF, ATP і WTA після спільних консультацій оголосили про припинення будь-якої турнірної діяльності до понеділка 8 червня 2020 року. На такий самий термін скасовується проведення змагань Tennis Europe.
Також зазначено, що рейтинг на цей період буде заморожений.
Додамо також, спочатку усі тенісні турніри були скасовані тільки до кінця квітня.