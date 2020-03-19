Международные теннисные соревнования отменили до начала лета
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Ассоциации мужского (ATP) и женского (WTA) тенниса приняли решение отменить все соревнования из-за пандемии коронавируса, передает УНН со ссылкой на ФТУ.
ITF, ATP и WTA после совместных консультаций объявили о прекращении любой турнирной деятельности до понедельника 8 июня 2020 года. На такой же срок отменяется проведение соревнований Tennis Europe.
Также указано, что рейтинг на этот период будет заморожен.
Добавим также, сначала все теннисные турниры были отменены только до конца апреля.