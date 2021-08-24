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Теннисистка Свитолина победила на старте соревнований в Чикаго

Теннисистка Свитолина победила на старте соревнований в Чикаго

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КИЕВ. 24 августа. УНН. Украинская теннисистка Элина Свитолина пробилась во второй раунд турнира WTA-250 "Chicago Women's Open" в Чикаго (США), сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.

Детали

В стартовом матче украинка, посеянная на турнире под первым номером, встречалась с француженкой Кларой Бурель, которая получила право выступить в основе на правах "лаки лузера".

На старте украинка выиграла 5:2, но затем отдала сопернице пять геймов подряд. Далее Свитолина выиграла 8 из 9 геймов.

Дополнение

Во втором раунде Свитолина сыграет против еще одной француженки - Фионы Ферро (WTA 80).

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