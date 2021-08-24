Тенісистка Світоліна перемогла на старті змагань у Чикаго
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Українська тенісистка Еліна Світоліна пробилася до другого раунду турніру WTA-250 "Chicago Women's Open" в Чикаго (США), повідомляє УНН з посиланням на сайт турніру.
Деталі
У стартовому матчі українка, посіяна на турнірі під першим номером, зустрічалася з француженкою Кларою Бурель, яка отримала право виступити в основі на правах "лакі лузера".
На старті українка вигравала 5:2, але потім віддала суперниці п'ять геймів поспіль. Далі Світоліна виграла 8 з 9 геймів.
Доповнення
У другому раунді Світоліна зіграє проти ще однієї француженки - Фіони Ферро (WTA 80).