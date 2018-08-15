Теннисистка Козлова одержала первую победу на соревнованиях в Ванкувере

Первая сеяная турнира противостояла 126-й ракетке мира француженке Фионе Ферро. В первой партии на три брейка от украинки у ​​оппонентки нашелся ответ только в виде одного выигранного гейма на подаче Козловой - 6:3.

С начала второго сета четвертая ракетка Украины повела с брейком и не позволила себя догнать - 6:3.

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Отметим, что во втором круге соревнований в Ванкувере Козлова встретится с победительницей встречи между парагвайской теннисисткой Вероникой Сепеда (146 в мире) или Эжени Бушар из Канады (128).

Примечательно, что сегодня свой поединок первого круга проведет и юная украинка Марта Костюк.

Также добавим, призовой фонд турнира составляет 100 тыс. долл.