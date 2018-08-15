Тенісистка Козлова отримала першу перемогу на змаганнях у Ванкувері
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. На турнірі категорії ITF відбулися поєдинки першого кола, в одному з яких боротьбу за титул розпочала уродженка Миколаєва, повідомляє УНН.
Перша сіяна турніру протистояла 126-й ракетці світу француженці Фіоні Ферро. У першій партії на три брейки від українки в опонентки знайшлася відповідь тільки у вигляді одного виграного гейму на подачі Козлової – 6:3.
З початку другого сету четверта ракетка України повела з брейком і не дозволила себе наздогнати – 6:3.
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Зазначимо, що у другому колі змагань у Ванкувері Козлова зустрінеться з переможницею зустрічі між парагвайською тенісисткою Веронікою Сепедою (146 у світі) або Ежені Бушар з Канади (128).
Примітно, що сьогодні свій поєдинок першого кола проведе і юна українка Марта Костюк.
Також додамо, призовий фонд турніру сягає 100 тис. дол.