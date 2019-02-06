Теннисистка Козлова назвала самого тяжелого соперника Украины в Кубке Федераций

По мнению уроженки Николаева, тяжелым оппонентом для украинок станет команда из Швеции.

“Самая сложная команда? Думаю, Швеция. Она самая ровная по составу. Безусловно, надо настраиваться на каждую команду, но если брать по рейтингу, то, конечно же, Швеция. У них два первых номера (Йоханна Ларссон и Ребекка Петерсон — ред.), плюс девочка, которая играет в паре. У них Ларссон и в паре, и в одиночку хорошо играет. Петерсон провела хорошо сезон, она — очень ровный игрок. Поэтому первый матч для нас очень важен”, — заявила Козлова.

Об атмосфере в коллективе: “в команде у нас всегда отличная атмосфера. Тем более с девочками мы всегда встречаемся на всех турнирах, поэтому у нас очень дружная команда, абсолютно комфортно, легко. За команду всегда очень приятно играть — это честь. Думаю, что все хорошо. Мне кажется, все в порядке, мы готовы. Матчи — это, конечно, другое. Но мы все в хорошей форме и готовы бороться”.

Отметим, что Козлова выступала последний раз в составе национальной команды в 2015 году.