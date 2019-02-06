Тенісистка Козлова назвала найважчого суперника України в Кубку Федерацій

На думку уродженки Миколаєва, найважчим опонентом для українок стане команда Швеції.

"Найскладніша команда? Думаю, Швеція. Вона сама рівна за складом. Безумовно, треба налаштовуватися на кожну команду, але якщо брати по рейтингу, то, звичайно ж, Швеція. У них два перших номери (Йоханна Ларссон і Ребекка Петерсон – ред.), Плюс дівчинка, яка грає в парі. У них Ларссон і пару, і поодинці добре грає. Петерсон провела добре сезон, вона - дуже рівний гравець. Тому перший матч для нас дуже важливий", - заявила Козлова.

Про атмосферу в колективі: "у команді у нас завжди відмінна атмосфера. Тим більше з дівчатками ми завжди зустрічаємося на всіх турнірів, тому у нас дуже дружна команда, абсолютно комфортно, легко. За команду завжди дуже приємно грати - це честь. Думаю, що все добре. Мені здається, все в порядку, ми готові. Матчі - це, звичайно, інше. Але ми все в хорошій формі і готові боротися".

Зазначимо, що Козлова виступала останній раз в складі національної команди в 2015 році.